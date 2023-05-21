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الشركة السعودية لأنابيب الصلب (الأنابيب السعودية)
الشركة السعودية لأنابيب الصلب
سوق السعودية

" أنابيب السعودية" تفوز بعقد توريد قيمته 50 مليون ريال من" أرامكو"

الأثر المالي للعقد ينعكس في الربع الثالث من العام

دبي - العربية.نت
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وقعت شركة "أرامكو" عقدا مع الشركة السعودية لأنابيب الصلب لتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز بقيمة 50.2 مليون ريال سعودي.

وقالت الشركة السعودية لأنابيب الصلب فى بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، إن تاريخ ترسية العقد اليوم 21 مايو 2023، ومدته 5 أشهر.

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وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للعقد في الربع الثالث من العام الجاري.

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حققت شركة السعودية لأنابيب الصلب"صافي ربح قدره 6.37 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2023 مقارنة بصافي ربح بلغ 14.53 مليون ريال سعودي للربع الأول من عام 2022 بانخفاض نسبته 56.16%.

وقالت الشركة في بيان سابق في 27 أبريل الماضي إن انخفاض صافي الربح يعود لأسباب رئيسية منها انخفاض الربح الإجمالي إلى 23.86 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2023 مقارنة بنحو 28.96 مليون ريال سعودي في الربع الأول 2022م، نتيجة انخفاض حجم المبيعات.

وسجلت المبيعات في الربع الأول من العام 166.89 مليون ريال سعودي، مقابل 184.08 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي بتراجع نسبته 9.34%.

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