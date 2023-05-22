ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"أسواق المزرعة" 21% إلى 7.5 مليون ريال

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية للتسويق " أسواق المزرعة" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 20.6% ليسجل 7.45 مليون ريال مقابل 6.17 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

ونمت إيرادات الشركة في الربع الأول من عام 2023 بنسبة 9.4% إلى 478 مليون ريال تقريبا مقابل 438 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن سبب الارتفاع فى صافى الربح خلال الربع الأول من هذا العام يعود إلى ارتفاع إيراداته مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 41.1 مليون ريال، نتيجة زيادة إيرادات فروع أسواق المزرعة للربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بجانب الزيادة في إيرادات قطاع المدن الترفيهية للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت أن المصاريف التشغيلية للربع الأول من هذا العام ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 8.4 مليون ريال، وانخفض الدخل الإيجاري للربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 0.3 مليون ريال.

وذكرت أن صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع الأول من هذا العام بلغت 16.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 11.3 مليون ريال والذي يمثل صافي التكاليف والأعباء غير التشغيلية المحملة على أرباح الربع المماثل من العام السابق .