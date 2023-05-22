ارتفاع الأرباح الفصلية لـ" نقي للمياه" 12% إلى 11 مليون ريال

سجل صافي أرباح شركة "نقي للمياه" ارتفاعا بنحو 12.3% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 11.17 مليون ريال، مقابل 9.94 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وسجلت المبيعات الإجمالية للشركة 59.34 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، مقابل 60.21 مليون ريال في الفترة المناظرة من السنة الماضية بتراجع طفيف نسبته 1.46%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن صافي الربح العائد لمساهمي الشركة ارتفع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة بلغت 14.1% نتيجة لقدرة الشركة على المحافظة على مستويات مناسبة من المبيعات على الرغم من انخفاضها بنسبة 1.5%.

وأشارت إلى أن الارتفاع في صافي الربح الشامل نتيجة انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة 8% مع تراجع أسعار المواد الخام من مدخلات الإنتاج الأساسية علاوة عن أثر سياسة إدارة المخزون التي اتبعتها الشركة خلال الربع الأول، وهذا ما أدى إلى ارتفاع رقم مجمل الربح بنسبة 12% مقارنة مع الربع الأول من العام السابق.

ونما صافي الربح التشغيلي بنسبة 13% على الرغم من ارتفاع مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 30% والمصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 42%، وارتفعت هذه المصروفات نتيجة التكلفة الإضافية التي نتجت عن التوسع في أنشطة الشركة وخططها في رفع قدرتها البيعية في المنطقة الوسطى والغربية، والتوسع في منتجات جديدة (مياه الشرب المعبأة المدعمة بفيتامين د) وذلك وفقا لما تم الإفصاح عنه مسبقا.

كما ارتفعت الإيرادات الأخرى نتيجة زيادة إيرادات النقل المتولدة من قدرة الشركة على تفعيل استخدام أسطول النقل لديها بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الودائع الاستثمارية قصيرة الأجل وإيرادات السكراب، وبلغت نسبة ارتفاع الإيرادات الأخرى 253%، وارتفع صافي الربح بعد الزكاة بنسبة 12%.