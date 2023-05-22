الأرباح الفصلية لـ" العربية للتعهدات" تقفز 40% إلى 91 مليون ريال

ارتفع صافي ربح الشركة "العربية للتعهدات الفنية" بنحو 40% خلال الربع الأول من العام الجاري لسجل 90.8 مليون ريال، مقابل 64.89 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وبلغت الإيرادات الإجمالية للشركة 312.3 مليون ريال في الربع الأول من 2023 مقابل 287.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو نسبته 8.69%.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن نمو الأرباح أتى مدفوعا بأسباب منها دخول شهر رمضان، بالإضافة إلى الحملات الإعلانية الخاصة بيوم التأسيس السعودي واستكمال فعاليات تقويم الرياض خلال الربع الأول من العام.

وأشارت الشركة إلى أن الاستمرار في مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول الذكية في وسائط الإعلانات الخارجية ساهم في نمو الأرباح، حيث إنه بنهاية الربع الأول من العام 2023م نجحت العربية في تحويل 70% من الأوجه الإعلانية إلى أوجه رقمية ذكية تستند على أحدث الحلول التكنولوجية في جمع وتحليل البيانات مقابل 59% للربع المماثل من العام السابق وبمعدل ارتفاع بلغ 11%، مما ترتب على ذلك زيادة المساحات الإعلانية وارتفاع القدرة الاستيعابية لعدد أكبر من الحملات الإعلانية.