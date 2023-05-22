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شركة العبيكان للزجاج
شركة العبيكان للزجاج
سوق السعودية

تراجع أرباح "العبيكان للزجاج" 39% إلى 30 مليون ريال في الربع الأول

بسبب انخفاض أسعار البيع وزيادة تكلفة المواد الخام والمصاريف

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي ربح شركة "العبيكان للزجاج" بنسبة 39% خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 29.8 مليون ريال، مقابل 49.06 مليون ريال في الربع لمماثل من العام الماضي.

وانخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 10% لتسجل 113.5 مليون ريال مقابل 126.57 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن سبب انخفاض صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض أسعار البيع وارتفاع تكلفة المواد الخام والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع صافي ربح الشركة بنحو 28.38%عند مقارنته بالربع الأخير من العام الماضي والذى شهد تسجيل صافي ربح بقيمة 23.22مليون ريال نتيجة ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض الخسائر غير التشغيلية وفقا لبيان الشركة.

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