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شركة التعدين العربية السعودية معادن
شركة التعدين العربية السعودية "معادن"
سوق السعودية

تراجع أرباح "معادن" 81% إلى 419.4 مليون ريال في الربع الأول

انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ما عدا الذهب يضغط على الأرباح

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" بنسبة 80.69% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 419.42 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.17 مليار ريال أرباح الربع الأول من 2022.

وانخفضت أرباح "معادن" بنسبة 58.7% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح نحو 1.016 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض متوسط أسعار البيع المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 28% نتيجة الزيادة في تكاليف المواد الخام وتكاليف الإنتاج التشغيلية، وزيادة المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 15%.

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ويعود كذلك إلى ارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 129%، وارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 105% بسبب الزيادة في معدلات السايبور واللايبور، وانخفاض صافي الربح للمشاريع المشتركة العائدة لشركة "معادن" بنسبة 40%.

تراجعت قيمة مبيعات "معادن" بنسبة 9.75% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 8.045 مليار ريال، مقارنة بنحو 8.91 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وأشارت إلى أن الانخفاض في صافي الربح قابله جزئياً ارتفاع الكميات المباعة لكافة المنتجات ماعدا الألومنيوم الأساسي والذهب بشكل رئيسي، وانخفاض مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بنسبة 30%.

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