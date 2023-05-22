"أسترازينيكا" تخطط لزيادة إنتاجها في مصر 50% خلال 3 سنوات

تخطط شركة " أسترازينيكا" المتخصصة في صناعة الدواء لضخ استثمارات جديدة في مصر، لزيادة عمليات الإنتاج بنسبة 50%، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وترتكز استراتيجية أسترازينيكا على إطلاق تسعة عقاقير جديدة خلال العام الحالي،وتمتلك الشركة مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية 900 مليون قرص سنويا.

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وكانت الشركة قد سجلت مبيعات 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه في العام الأسبق بنسبة نمو 38%.