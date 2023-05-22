اقتصاد مصر
"أسترازينيكا" تخطط لزيادة إنتاجها في مصر 50% خلال 3 سنوات
سجلت مبيعاتها 4 مليارات جنيه العام الماضي
وضع القراءة
100% حجم الخط
تخطط شركة " أسترازينيكا" المتخصصة في صناعة الدواء لضخ استثمارات جديدة في مصر، لزيادة عمليات الإنتاج بنسبة 50%، خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وترتكز استراتيجية أسترازينيكا على إطلاق تسعة عقاقير جديدة خلال العام الحالي،وتمتلك الشركة مصنعا فى مدينة 6 أكتوبر، بطاقة إنتاجية 900 مليون قرص سنويا.
مادة اعلانية
وكانت الشركة قد سجلت مبيعات 4 مليارات جنيه خلال العام الماضي مقارنة بنحو 2.9 مليار جنيه في العام الأسبق بنسبة نمو 38%.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
تباين أرباح 5 شركات سعودية في الربع الأول من 2023تراجع أرباح "دار الأركان" في الربع الأول 47% نبض السوق
-
الاتحاد الأوروبي يغرّم شركة "ميتا" 1.2 مليار يورو!اتفاق جديد مرتقب بين أميركا والاتحاد الأوروبي بخصوص البيانات منتصف 2023 قصص اقتصادية
-
"سيتي إيدج" المصرية تطلق مشروعا في "القاهرة الجديدة" باستثمارات 10 مليارات جنيهتسليم الوحدات السكنية بعد 3.5 سنة الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية