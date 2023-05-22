سوق السعودية
"أنابيب الشرق" تحصل على عقد من "أرامكو" بـ 1.8 مليار ريال
ستقوم بأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب
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أعلنت شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة عن توقيع عقد مع شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" بقيمة تتجاوز 1.8 مليار ريال يشمل ضريبة القيمة المضافة.
وقالت "أنابيب الشرق" في بيان على "تداول السعودية"، إنها بموجب العقد ستقوم بأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب.
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وتبلغ مدة العقد 12 شهراً.
وأضافت أن الأثر المالي للعقد سيظهر في الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي 2023/ 2024، والربع الأول من العام المالي 2024/2025.
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