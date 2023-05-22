" جبل عمر" تسجل 12 مليون ريال صافي ربح في الربع الأول من 2023
نتيجة تحسن إشغالات الفنادق وأسعار الغرف
سجلت شركة جبل عمر للتطوير صافي ربح بلغ نحو 12 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري مقابل صافي خسارة 183 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقفزت إيرادات الشركة في الربع الأول من هذا العام بنسبة 189%، لتسجل 317 مليون ريال مقابل 109.65 مليون ريال في الربع المماثل في العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين، إن سبب زيادة صافي الربح هو نمو الإيرادات الناتج عن التحسن القوي في معدلات إشغال الفنادق وأسعار الغرف، وعكس مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 28 مليون ريال نتيجة التحسن في تحصيل الذمم المدينة.
أشارت إلى انخفاض مصروفات الأعباء المالية بنسبة 18% بسبب الرسملة الإضافية لتكاليف التمويل في الربع الحالي، والتي تم تحميلها كمصروف في نفس الربع من العام الماضي، بسبب الإيقاف الجزئي لأنشطة التطوير.
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