"نيوم" تعلن الإغلاق المالي لأكبر مصنع للهيدروجين في العالم بـ8.4 مليار دولار

أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، اليوم الاثنين، عن إتمام مرحلة الإغلاق المالي لمشروع إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم باستثمار إجمالي قدره 8.4 مليار دولار، وذلك بعد توقيعها مستندات مالية مع 23 مصرفاً وشركة استثمار محلية وإقليمية ودولية.

ويجري بناء المصنع في مدينة "أوكساجون" ضمن منطقة "نيوم" في السعودية. وأبرمت الشركة كذلك اتفاقية تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس"، بصفتها شركة المقاولات المسؤولة عن تنفيذ هذه الأعمال وضمان تكامل الأنظمة على مستوى المصنع بشكل عام.

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كما أعلنت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر عن اعتماد شركة "إس آند بي غلوبال" للتصنيفات الائتمانية، باعتبارها طرفاً ثانياً مستقلاً يقدّم رأياً موضوعياً لهيكلية التمويل بدون حقّ الرجوع، تأكيداً على التزام هذا المشروع بشروط القروض الخضراء، علماً أنّ هذا التمويل هو الأكبر من نوعه في إطار التمويل الأخضر.

وقامت شركة "إير برودكتس" بدورها بمنح عقود رئيسية لعدد من الشركاء في مجالي التكنولوجيا والبناء.

إضافة إلى ذلك، أبرمت شركة نيوم للهيدروجين الأخضر اتفاقية حصرية لمدة 30 عاماً مع شركة "إير برودكتس" التي ستقوم بشراء كامل الأمونيا الخضراء التي سينتجها المصنع، وذلك في خطوة تهدف إلى اغتنام الفرص الاقتصادية المرتبطة بالطاقة المتجددة ضمن مختلف مراحل سلسلة القيمة.

وسينتج مصنع الهيدروجين الضخم التابع لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، والذي هو عبارة عن شراكة متكافئة لتنفيذ مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم"، ما يصل إلى 4 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي ستُستخدم بدورها لإنتاج ما يصل إلى 600 طن متري يومياً من الهيدروجين الخالي من الكربون مع نهاية عام 2026، وذلك على شكل أمونيا خضراء كحل فعّال من حيث التكلفة لقطاعي النقل والصناعة على المستوى العالمي.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، الرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، إن المشروع الأول من نوعه في العالم لإنتاج الهيدروجين على نطاق واسع، ويأتي ضمن خطوة نحو قيادة المساعي العالمية الرامية إلى التحوّل نحو الهيدروجين كمصدر للطاقة المتجدّدة. ومع الإعلان عن مرحلة الإغلاق المالي لهذا المشروع، سوف تتسارع بشكل ملحوظ وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها على الأرض لترجمة الطموح إلى واقع ملموس".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، ديفيد إدموندسون: إن شركة نيوم للهيدروجين الأخضر، بالتعاون مع شركائها الثلاثة "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم"، حققوا إنجازاً إضافياً على مستوى مشروعنا، وذلك بعد بلوغنا مرحلة الإغلاق المالي لأكبر مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم مع 23 مصرفاً وشركة استثمارية.

وتابع: "أتاح لنا ذلك إبرام اتفاقيات تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والبناء مع شركة "إير برودكتس" بقيمة 6.7 مليار دولار. وإننا نعمل اليوم بوتيرة متسارعة لإنشاء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الأخضر على نطاق واسع، علماً أنّه من المقرّر البدء بعمليات الإنتاج في نهاية عام 2026".

وأضاف: "يسعدنا جداً أن نحصل على مثل هذا الدعم الملحوظ والالتزام الكبير من المساهمين في الشركة وجهات الاستثمار، للنجاح في تمويل مشروعنا على هذا النطاق. ونتطلّع قدماً إلى قيادة المساعي العالمية الرامية إلى التحوّل نحو مستقبل خالٍ من الكربون".

يذكر أن شركة نيوم للهيدروجين الأخضر قد نجحت في إبرام اتفاقيات تمويل مع مجموعة متنوّعة من المصارف وشركات الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، وذلك إلى جانب شريحة تمويل من شركة "يولر هيرمس"، علماً أنّه بادر ما لا يقلّ عن 23 جهة تمويل إلى الاستثمار في هذا المشروع القائم في مدينة "أوكساجون" ضمن منطقة "نيوم" في المملكة.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية منحت في شهر يناير 2023 رخصة التشغيل الصناعي الأولى لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر، في خطوة تسهم في تمهيد الطريق أمام قيادة المملكة لمساعي إنتاج الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، في ظلّ ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في قطاع الطاقة العالمي.