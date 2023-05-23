البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme) عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن تحديد عدد الصكوك وشروطها سيكون وفقاً لظروف السوق.

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ويبدأ الطرح اليوم 23 مايو 2023 وينتهي في 24 مايو 2023.

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك أبو ظبي الأول -بي جي إس سي-، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، وميزوهو إنترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، وسيحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار بمدة استحقاق 5 سنوات.

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme).

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية.