اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك السعودي الفرنسي مناسبة
شعار البنك السعودي الفرنسي
بنوك السعودية

البنك السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار

تحديد عدد الصكوك وشروطها وفقاً لظروف السوق

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك السعودي الفرنسي، اليوم الثلاثاء، عن بدء طرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي خاضعة لبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme) عبر شركة ذات غرض خاص ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج السعودية.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن تحديد عدد الصكوك وشروطها سيكون وفقاً لظروف السوق.

مادة اعلانية

ويبدأ الطرح اليوم 23 مايو 2023 وينتهي في 24 مايو 2023.

ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" 7.4% إلى 34.3 مليون ريال بالربع الأول شركات سوق السعودية ارتفاع خسائر "مجموعة الحكير" 7.4% إلى 34.3 مليون ريال بالربع الأول

وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك أبو ظبي الأول -بي جي إس سي-، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وبنك إتش إس بي سي -بي إل سي-، وميزوهو إنترناشونال-بي إل سي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال كمديرين رئيسيين مجتمعين.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، وسيحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية 200 ألف دولار بمدة استحقاق 5 سنوات.

ويمكن استرداد الصكوك قبل تاريخ الاستحقاق المقرر في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في تعميم الطرح الأساسي بالصكوك وبرنامج إصدار الصكوك ( Trust Certificate Issuance Programme).

وسيتم إدراج الصكوك في سوق الأورق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط