"بن داود القابضة" توزع 10% أرباحاً نقدية عن النصف الثاني من 2022

أعلنت شركة بن داود القابضة عن توزيع 10% أرباحا نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن إجمالي التوزيعات 114.3 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 114.3 مليون سهم، ونصيب السهم من التوزيعات واحد ريال.

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وذكرت أن الأحقية في التوزيعات ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بالشركة بنهاية تداول يوم الأربعاء 31 مايو 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وحددت تاريخ التوزيع يوم 14 يونيو 2023.

وأوضحت أن التوزيعات النقدية الخاصة بالمستثمرين الأجانب غير المقيمين التي سيتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي للمقيم ستخضع عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي لضريبة الاستقطاع بنسبة 5%، وذلك طبقًا لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وحثت المساهمين على تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في حساباتهم دون تأخير.

وسيتم توزيع الأرباح من خلال التحويلات المباشرة إلى حسابات البنوك المحلية المرتبطة بمحافظ المساهمين.