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سينومي ريتيل
سينومي ريتيل
سوق السعودية

تراجع خسائر "سينومي ريتيل" إلى 44.3 مليون ريال في الربع الأول من 2023

أرجعت الانخفاض في الخسائر الفصلية إلى زيادة الإيرادات

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي خسائر شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه "سينومي ريتيل" هامشيا بنسبة 0.67% إلى نحو 44.3 مليون ريال في الربع الأول من 2023، مقارنة بخسائر نحو 44.6 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تحولت "سينومي ريتيل" للخسائر في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 13.7 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن التحسن النسبي في صافي الخسائر في الربع الأول من عام 2023 على أساس سنوي، إلى زيادة الإيرادات بنسبة 2.4% على أساس سنوي لتسجل 1.42 مليار ريال في الربع الأول 2023، مع عودة وتيرة النمو في السوق السعودي الأساسي، واستمرار المسار الصعودي للمبيعات خارج المملكة، ونمت المبيعات عبر الإنترنت أيضاً بمستوى استثنائي بنسبة 84.7% على أساس سنوي.

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