سوق السعودية
تراجع صافي ربح "أنعام القابضة" 38 % إلى 2.35 مليون ريال في الربع الأول
بسبب مصروفات التمويل وانخفاض الربح من صافي قيمة استثمارات قصيرة الأجل
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تراجع صافي ربح مجموعة أنعام الدولية القابضة في الربع الأول من العام الجاري بنحو 38 %، إلى 2.35 مليون ريال، مقابل 3.78 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وجاء تراجع صافي ربح الشركة رغم نمو الإيرادات بنسبة تجاوزت 275% ، لتسجل 12.1 مليون ريال تقريبا، مقابل 3.22 مليون ريال فى الربع الأول من عام 2022.
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وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الثلاثاء إن سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الأول من 2023، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلي انخفاض الربح المحقق من احتساب صافي القيمة الحالية للاستثمارات قصيرة الأجل، إضافة الى زيادة مصروفات التمويل عنها في الربع الأول من العام السابق.
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