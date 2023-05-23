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ساتورب أرامكو توتال العربية
سوق السعودية

"ساتورب" توافق على توزيع 450 مليون دولار أرباحاً نقدية لـ"أرامكو توتال"

بتاريخ 14 مايو الجاري

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات، وهي شركة مساهمة مغلقة مسجلة بسجل تجاري رقم 2055012417 عن موافقة الشركاء في الشركة الأم شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير و البتروكيماويات (ساتورب) بتاريخ 14 مايو 2023 توزيع أرباح نقدية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن مبلغ التوزيعات إجمالا 450 مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالريال السعودي إلى الشركاء في "ساتورب"، وهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة توتال إنرجيز السعودية العربية للتكرير والكيماويات إس إيه إس المحدودة "توتال إنرجيز".

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وأعلنت شركة أرامكو توتال العربية للخدمات في نوفمبر الماضي عن تحول شركتها الأم "ساتورب" إلى الربحية بنحو 2.17 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، مقارنة بخسائر نحو 130.07 مليون ريال في الربع المماثل من 2021.

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وتراجع صافي أرباح "ساتورب" بنسبة 29.5% في الربع الثالث من 2022، مقارنة بصافي ربح نحو 3.08 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وبحسب بيان على "تداول السعودية"، يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، فإن التحول إلى الربحية يعود إلى تحسن هوامش التكرير والبتروكيماويات بالإضافة إلى الزيادة في الإنتاجية مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

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