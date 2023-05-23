"سيرا" تتحول للربحية بـ 57 مليون ريال في الربع الأول من 2023

تحولت مجموعة سيرا القابضة إلى الربحية في الربع الأول من 2023، بنحو 57 مليون ريال، مقارنة بخسائر نحو 63 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي أرباح "سيرا" بنسبة 83.87% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 31 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.

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وقالت المجموعة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت قيمة إجمالية للحجوزات (GBV) بلغت 2.7 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023، بزيادة 59% مقارنة بـ 1.7 مليار ريال المسجلة في الربع الأول عام 2022.

وأضافت أن ذلك نتيجة الطلب المتزايد على السفر والنمو المستمر في جميع قطاعات المجموعة، وانعكس ذلك على نمو الإيرادات بنسبة 61% إلى 794 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بـ 493 مليون ريال في الربع الأول من عام 2022.

وأدى ذلك إلى تحقيق ربح تشغيلي إيجابي على مستوى المجموعة بقيمة 78 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 بنسبة تحسن 242% عن خسائر تشغيلية قدرها 55 مليون ريال في الربع الأول عام 2022.

وتماشياً مع التحسن الملحوظ في الربح التشغيلي، سجلت المجموعة صافي ربح بعد حقوق الملكية غير المسيطرة بمبلغ 55 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023، بتحسن قدره 187% مقارنة بخسائر قدرها 63 مليون ريال في الربع الأول عن عام 2022.