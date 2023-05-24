"أوراسكوم" و"أدنوك" و"طاقة" تنفذ مشروعاً للمياه بـ2.4 مليار دولار

أعلن تحالف يضم شركتى "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو" بالشراكة مع كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، عن قيامه بتطوير وامتلاك وتشغيل مشروع معالجة مياه البحر ونقلها بما تصل قيمته إلى 2.4 مليار دولار بإمارة أبو ظبي، وفقاً لبيان.

وتقود التحالف شركة أوراسكوم للإنشاءات، وسيتم تنفيذ المشروع من خلال إنشاء كيان خاص (SPV) في إطار نموذج البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية (BOOT) لمدة 30 عاما.

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وستمتلك "أدنوك" وشركة "طاقة" حصة تمثل نسبة 51% في شركة المشروع، وسيمتلك الحصة المتبقية البالغة 49% تحالف يضم شركتي "أوراسكوم للإنشاءات" و"ماتيتو للمرافق المحدودة" بنسبة قدرها 24.5% لكل من الشركتيين.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم تطوير وتشييد محطة لمعالجة مياه البحر وقفاً لأحدث التقنيات المتقدمة في مجال الترشيح الفائق (النانو) وبطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين غالون في اليوم (500 ألف متر مكعب)، بالإضافة إلي مأخذ ومصب المياه، محطات ضخ، وخطوط لنقل المياه على مسافة تقدر بنحو 75 كيلومترًا، بالإضافة إلى شبكة خطوط أنابيب توزيع سعة أكثر من 230 كم لدعم صيانة وضغط الخزانات في حقلي "باب" و"بوحصا".

وسيحل هذا المشروع محل أنظمة حقن المياه الجوفية الحالية المستخدمة للحفاظ على ضغط الخزانات في حقول أدنوك النفطية البرية، باستخدام تقنية حقن مياه البحر المعالجة وبالتالي سيضمن لتوفير إمدادات مستدامة من المياه لعمليات أدنوك البرية مع الحفاظ على موارد الخزان الجوفي الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سيساهم المشروع في تقليل استهلاك الطاقة المرتبط بعمليات حقن المياه بنسبة تصل إلى 30% وتقليل البصمة البيئية لشركة "أدنوك" مقارنة بنظام الحقن المتبع حاليا.