سوق السعودية
"سمو العقارية" تتقدم بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية
أكدت أنها تقدمت من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض
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أعلنت شركة "سمو العقارية"، اليوم الأربعاء، عن تقديمها طلبا للانتقال إلى السوق الرئيسية.
قالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، إن التقديم تم من خلال النظام الآلي الذي حددته الجهات التنظيمية لهذا الغرض.
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جدير بالذكر أن صافي أرباح شركة "سمو العقارية" عن العام الماضي 2022 ارتفع بنسبة 8% تقريبا، ليصل إلى 87.64 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة مقابل 81.2 مليون ريال لعام 2021.
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