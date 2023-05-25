"أكواباور" تعتزم شراء مليوني سهم خزينة

أعلنت شركة أكوا باور عن عزمها شراء أسهمها للاحتفاظ بها كأسهم خزينة في إطار الاحتفاظ ببرنامج حوافز الموظفين طويل الأجل.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد الأسهم المقرر شراؤها 2 مليون سهم عادي، وسيتم تمويل عملية الشراء من المصادر الذاتية للشركة.

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وأشارت إلى أنها ليس لديها أسهم خزينة في الوقت الحالي، وأن الإجراء يتطلب ضرورة موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية الشراء، وكذلك استيفاء شروط الملائمة المالية الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، موضحة أن الأسهم المشتراة لا يكون لها أصوات في جمعيات المساهمين.

قفز صافي أرباح شركة "أكوا باور" في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 77.6%، ليصل إلى 270 مليون ريال تقريبا مقابل 152 مليون ريال في الربع المناظر من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" يوم الأربعاء 10 مايو الجاري، إن الإيرادات ارتفعت إلى 1.33 مليار ريال في الربع الأول من هذا العام مقابل 1.15 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو نسبته 15.65%.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية" إلى 18.29 مليار ريال مقابل 15.34 مليار ريال في الربع المقارن من العام الماضي بزيادة بلغت 19.25%.