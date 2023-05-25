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ذكاء اصطناعي

"Nvidia" تقترب من دخول نادي "التريليون دولار" والسبب الذكاء الاصطناعي

القيمة السوقية عند أعلى مستوى تاريخياً عند 974 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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تتجه شركة "Nvidia" لتسجيل قفزة قياسية في قيمتها السوقية خلال يوم واحد، بعد أن رفعت توقعاتها بشأن الطلب على الرقائق المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وسجلت أسهم الشركة ارتفاعا بنسبة تصل إلى 29% في تعاملات ما بعد السوق ليلة أمس.

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وفي حال الحفاظ على هذه المكاسب، سترتفع القيمة السوقية للشركة بمقدار 219 مليار دولار لتصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 974 مليار دولار.

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كما توقعت "Nvidia" أن تسجل إيرادات فصلية بأكثر من 50% فوق تقديرات وول ستريت، وسط تصريحات من قبل الرئيس التنفيذي للشركة جينسن هوانغ في بيان أن الشركة "تزيد بشكل كبير من إمداداتها لتلبية الطلب المتزايد" على الرقائق المتعلقة بمراكز البيانات.

وارتفعت الأسهم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في التداولات الممتدة يوم الأربعاء، مضيفة ما يقرب من 300 مليار دولار في القيمة السوقية بعد تصريحات وتوقعات شركة صناعة الرقائق "Nvidia".

قبل تقرير "Nvidia" يوم الأربعاء، كان التفاؤل حول الذكاء الاصطناعي قد أدى بالفعل إلى ارتفاع سهمها بنسبة 109% حتى الآن في عام 2023، مما جعل الشركة المصنعة للرقائق هي الأفضل أداء في S&P 500 حتى الآن.

يتداول السهم حاليا عند 60 مرة مقارنة بالأرباح المتوقعة وبالتالي تقترب من ذروتها التي بلغت 68 مرة من الأرباح المتوقعة المسجلة في عام 2021، وفقًا لبيانات "ريفينيتيف".

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