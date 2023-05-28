اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الإعادة السعودية
الإعادة السعودية
سوق السعودية

انتهاء سريان موافقة "المركزي" على زيادة رأسمال "الإعادة السعودية"

بعد مرور عام عليها

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة" عن انتهاء تاريخ سريان موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها ستدرس بدائل لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، شاملا الموارد المالية الذاتية.

مادة اعلانية

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها في يوم 26 مايو 2022، استلمت خطاب البنك المركزي السعودي والمتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وأن الموافقة صالحة لمدة سنة من تاريخها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل يكون انتعاش السياحة التركية سببا في فوز أردوغان؟ هل يكون انتعاش السياحة التركية سببا في فوز أردوغان؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط