انتهاء سريان موافقة "المركزي" على زيادة رأسمال "الإعادة السعودية"

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين "الإعادة" عن انتهاء تاريخ سريان موافقة البنك المركزي السعودي على زيادة رأسمال الشركة.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، إنها ستدرس بدائل لدعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة، شاملا الموارد المالية الذاتية.

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وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق أنها في يوم 26 مايو 2022، استلمت خطاب البنك المركزي السعودي والمتضمن الموافقة على زيادة رأسمال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق الأولوية، وأن الموافقة صالحة لمدة سنة من تاريخها.