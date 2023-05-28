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البابطين الغذائية
البابطين الغذائية
سوق السعودية

"البابطين الغذائية" توزع 5% أرباح نقدية عن النصف الأول من 2022

بواقع نصف ريال للسهم

دبي - العربية.نت
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تبدأ شركة عبد العزيز ومنصور إبراهيم البابطين" البابطين الغذائية"صرف أرباح نقدية عن النصف الأول من عام 2022 ،اعتباراً من يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023 ، بواقع نصف ريال للسهم الواحد بنسبة 5 % من القيمة الإسمية للسهم .

وذكرت في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الأحد، أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه 1.7 مليون ريال ، وأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وسوف تتم عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث يتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية ، وحثت الشركة المساهمـين على التأكـد مـن تحديـث بيانات حساباتهـم البنكية.

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تراجع صافي أرباح شركة عبدالعزيز ومنصور إبراهيم البابطين "البابطين الغذائية"، بنسبة 9.43% في 2022، إلى نحو 14.4 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 15.9 مليون ريال في 2021.

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