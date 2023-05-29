عمومية "أسترا الصناعية" تقر توزيع 25% أرباحاً نقدية عن عام 2022
بإجمالي 200 مليون ريال
وافقت الجمعية العامة العادية لمجموعة أسترا الصناعية التي عقدت يوم 28 مايو الجاري على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 25% أرباحاً نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م بواقع 2.5 ريال للسهم الواحد.
وذكرت الشركة في إفصاح لـ"تداول السعودية" إن إجمالي مبلغ التوزيع 200 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بدءا من تاريخ 4 يونيو 2023.
كما وافقت الجمعية العامة للشركة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م.
كانت النتائج المالية الأولية لمجموعة أسترا الصناعية، أظهرت ارتفاع صافي الأرباح في الربع الأول من العام 2023 بنسبة 64.5% إلى 122.88 مليون ريال، مقارنة مع 74.69 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 43.5% في الربع الأول، إذ بلغت أرباح الربع الرابع من العام السابق نحو 85.66 مليون ريال.
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