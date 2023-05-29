"أسمنت ينبع" توزع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من 2023

قرر مجلس إدارة شركة "أسمنت ينبع" توزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيعات236.25 مليون ريال، وعدد الأسهم المستحقة للتوزيع 157.5 مليون سهم، بواقع 1.5 ريال للسهم.

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وأوضحت أن أحقية الأرباح تكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق في يوم الأربعاء 31 مايو 2023م والمقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، بينما حددت تاريخ التوزيع يوم 20 يونيو 2023.

وحثت الشركة المساهمين إلى تحديث بياناتهم البنكية والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية، لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.

وذكرت الشركة في بيان يوم 17 مايو الجاري أن صافي أرباحها ارتفع بنسبة 31.03% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 51.01 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بأرباح نحو 38.93 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.