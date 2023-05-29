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شعار شركة تسهيل للتمويل التابعة للمتحدة للإلكترونيات إكسترا
شعار شركة تسهيل للتمويل التابعة للمتحدة للإلكترونيات "إكسترا"
سوق السعودية

"إكسترا" تخطط لطرح وحدتها "تسهيل للتمويل" للاكتتاب العام

تعيين بنك "إتش إس بي سي" لترتيب الطرح

دبي – رويترز
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قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن شركة تجارة التجزئة السعودية، المتحدة للإلكترونيات، تخطط لطرح عام أولي لشركة تسهيل للتمويل التابعة لها.

وأضاف المصدران، اللذان اشترطا عدم نشر اسميهما، أن "المتحدة للإلكترونيات" المعروفة باسم "إكسترا" عينت بنك إتش.إس.بي.سي للترتيب للطرح.

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ولم ترد الشركة أو البنك على طلبات للتعليق.

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ووفقا لموقعها الإلكتروني تعمل تسهيل للتمويل في مجال التمويل الشخصي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية والمبيعات بالتقسيط وبطاقات الائتمان. وحصلت الشركة على رخصة لبيع بطاقات الائتمان من هيئة السوق المالية في 2021.

وكان بنك إتش.إس.بي.سي المستشار المالي والمدير الرئيسي للطرح العام الأولي لشركة "إكسترا" في عام 2011، وهو الطرح الذي انتهى بجمع 396 مليون ريال (105.60 مليون دولار) من بيع حصة قدرها 30%.

ووفقا لبيانات "رفينيتيف" شهدت منطقة الخليج سلسلة من الطروحات العامة الأولية هذا العام وجمعت شركات نحو 3.5 مليار دولار من هذه الاكتتابات في الربع الأول، وذلك على الرغم من تراجع حجم الطروحات على مستوى العالم.

وتعززت أرقام الشرق الأوسط بالطرح العام الأولي لشركة أدنوك للغاز، وهو الطرح الأكبر في العالم خلال تلك الفترة.

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