اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
المصرية للاتصالات
شعار المصرية للاتصالات
البورصة المصرية

أرباح "المصرية للاتصالات" تقفز إلى 3.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2023

14 مليار جنيه إيرادات الشركة الفصلية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت "المصرية للاتصالات"، عن نمو صافي أرباحها بنسبة 177%، لتحقق 3.8 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، مقابل صافي ربح 1.37 مليار جنيه عن الفترة المقارنة قبل عام.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، قفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4.1 مليار جنيه محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

مادة اعلانية

وأضافت أن إجمالي الإيرادات المجمعة للربع الأول من 2023، بلغ 14 مليار جنيه محققا نموا 48% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو. مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

"المالية" السعودية تُطلق برنامج "أساسيات التخطيط المالي" اقتصاد اقتصاد السعودية "المالية" السعودية تُطلق برنامج "أساسيات التخطيط المالي"

وأوضحت أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت ارتفع بنسبة 5% و7% على الترتيب، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات محمد نصر، إننا مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متميز مع التزامنا بالتوسع في قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة، ومنحهم تجربة متميزة، والالتزام بتقديم أداء مالي متميز.

وتابع: "أثق في قدرتنا على تحقيق نتائج أفضل، حيث أهدف إلى الاستفادة من جهود فريق العمل المتميز والمتفاني لمواصلة تحقيق أهدافنا الطموحة وترسيخ قيمنا الأساسية، وتحديد إطار واضح لتعزيز ريادة الشركة كمقدم اتصالات متكامل حاليا ومستقبلا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
سر وراء خسارة أردوغان لأصوات إسطنبول وأنقرة سر وراء خسارة أردوغان لأصوات إسطنبول وأنقرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط