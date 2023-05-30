أرباح "المصرية للاتصالات" تقفز إلى 3.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2023

أعلنت "المصرية للاتصالات"، عن نمو صافي أرباحها بنسبة 177%، لتحقق 3.8 مليار جنيه عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، مقابل صافي ربح 1.37 مليار جنيه عن الفترة المقارنة قبل عام.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه بعد تحييد أثر بعض البنود الاستثنائية، قفز صافي الربح بعد الضرائب ليصل إلى 4.1 مليار جنيه محققا نموًا بنسبة 144% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك بفضل الهوامش المتميزة وزيادة إيرادات الاستثمار، الأمر الذي حد من الزيادة في تكاليف الإهلاك والاستهلاك والمصروفات التمويلية.

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وأضافت أن إجمالي الإيرادات المجمعة للربع الأول من 2023، بلغ 14 مليار جنيه محققا نموا 48% على أساس سنوي، مدفوعا بالزيادة في إيرادات جميع وحدات الأعمال وخاصة وحدات أعمال الجملة والتي ساهمت بنسبة 70% من إجمالي النمو. مدعومة بالنمو في إيرادات البنية التحتية بنسبة 86% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك النمو في إيرادات الخدمات المقدمة بالدولار.

وأوضحت أن عدد مشتركي الهاتف الثابت وعدد عملاء الإنترنت فائق السرعة الثابت ارتفع بنسبة 5% و7% على الترتيب، بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ 12.4 مليون عميل محققا نسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات محمد نصر، إننا مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا بشكل متميز مع التزامنا بالتوسع في قاعدة العملاء، وتقديم خدمات متنوعة، ومنحهم تجربة متميزة، والالتزام بتقديم أداء مالي متميز.

وتابع: "أثق في قدرتنا على تحقيق نتائج أفضل، حيث أهدف إلى الاستفادة من جهود فريق العمل المتميز والمتفاني لمواصلة تحقيق أهدافنا الطموحة وترسيخ قيمنا الأساسية، وتحديد إطار واضح لتعزيز ريادة الشركة كمقدم اتصالات متكامل حاليا ومستقبلا".