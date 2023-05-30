ارتفاع صافي ربح "بوابة الأطعمة" 48% إلى 8.3 مليون ريال عام 2022

ارتفع صافي ربح شركة بوابة الأطعمة التجارية بنحو 48% خلال العام الماضي 2022، ليصل 8.345 مليون ريال، مقابل 5.644 مليون ريال في عام 2021.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح يعود إلى نمو الأرباح التشغيلية بسبب انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية خلال العام المالي 2022 بنسبة 19.16% تقريباً، وانخفاض مصاريف التمويل بنسبة 15.66% تقريباً خلال العام.

مادة اعلانية

وسجلت مبيعات الشركة في العام الماضى 61.6 مليون ريال، مقابل 60 مليون ريال عام 2021 بزيادة 2.62%.

وذكرت أنه على الرغم من تأثر الشركة خلال النصف الأول من عام 2021م بتداعيات فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال تلك الفترة وانخفاض القوة الشرائية وارتفاع التكاليف التشغيلية والتي أثرت على قطاع الأغذية والمشروبات إلا أن الشركة حافظت على حجم مبيعاتها لسنة 2022م مما أدى إلى ارتفاع صافي الربح بنسبة 47.86% للسنة المالية 2022.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية السنة المالية المنتهية في31ديسمبر الماضي مبلغ 37 مليون ريال مقارنة بالسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 والذي سجل 29 مليون ريال أي بزيادة ما نسبتها 29%.

وأشارت إلي احتساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة بتقسيم ربحية الفترة العائدة لحقوق المساهمين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم المصدرة والبالغ عددها 2.1 مليون سهم.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية الماضية من أجل مواصلة الشركة في توسيع أعمالها القائمة والمستقبلية وفقاً لاستراتيجيتها ودعم السيولة النقدية والمركز المالي للشركة.

وذكرت الشركة في بيان منفصل أنه سيتم عرض توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2022م للجمعية العامة القادمة للتصويت عليها.