تأجيل الطرح المزدوج لـ"أولام الزراعية" في السعودية وسنغافورة

قالت مجموعة أولام العاملة في مجال الأغذية والزراعة، اليوم الثلاثاء، إنها لا تتوقع إطلاق الطرح العام الأولي المزدوج لوحدتها الزراعية في السعودية وسنغافورة في النصف الأول من هذا العام كما كان مقررا في الأصل.

وتراجعت أسهم شركة تجارة السلع الأولية التي تتخذ من سنغافورة مقرا 6.9 % بعد ظهر اليوم الثلاثاء بعد الإعلان، وسيكون الطرح العام الأولي المزدوج لشركة أولام الزراعية، الذي قالت مصادر إنه يمكن أن يجمع ما يصل إلى مليار دولار، أول إدراج مزدوج من نوعه في العالم إذا اكتمل.

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كما سيجعل الطرح "أولام الزراعية" أول شركة تدرج في البلدين وكذلك أول شركة من خارج دول الخليج تدرج أسهمها في السعودية، وقالت أولام في بيان إنه "لم يتم بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة" لبدء هذا الإدراج ، وفقا لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأضافت أن القرار بشأن توقيت الطرح العام الأولي المزدوج يخضع لعوامل تشمل موافقات تنظيمية من السعودية وسنغافورة وظروف السوق، وقالت إنها ستواصل السعي إلى الإدراج المزدوج في أقرب فرصة ولم تقدم إطارا زمنيا تقريبيا، بل قالت إنه ليس هناك تأكيد على تحقيق ذلك.

وتأتي خطة إدراج "أولام الزراعية" بعد أن باعت مجموعة "أولام" 35.4 % من وحدتها الزراعية العام الماضي مقابل 1.24 مليار دولار إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وقالت "أولام" في وقت سابق إن الصفقة قدرت قيمة أولام الزراعية عند 3.5 مليار دولار.

وإلى جانب الوحدة الزراعية تعتزم مجموعة "أولام" طرح وحدتها للمكونات الغذائية، في إطار عملية هيكلة للشركة أعلنت عنها قبل ثلاثة أعوام،وتعد "أولام" واحدة من أكبر شركات تجارة السلع الزراعية في العالم.

وقال صني فيرجيزي الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس أولام "هذا الإدراج سيتم بعد الطرح العام الأولي لأولام الزراعية".