إطلاق الإدراج المزدوج لـ"أولام الزراعية" بالسعودية وسنغافورة في يونيو

ذكر مصدران مطلعان أن مجموعة "أولام" العاملة في مجال الأغذية والزراعة تسعى إلى إطلاق الطرح العام الأولي المزدوج لوحدتها الزراعية في يونيو/ حزيران، وأن هذا الطرح قد يجمع ما يصل إلى مليار دولار في سنغافورة والسعودية.

وقال أحد المصدرين إن الطرح العام الأولي، وهو أول إدراج مزدوج من نوعه في العالم، خاضع لموافقة الجهات التنظيمية.

مادة اعلانية

وطلب المصدران عدم نشر هويتيهما لأن الأمر لم يعلن بعد.

وقال أحد المصدرين إن معظم الإجراءات المتعلقة بالطرح العام الأولي قد اكتملت، من استضافة جولات ترويجية إلى الحصول على التزامات أولية من مستثمرين رئيسيين.

وهذا الطرح العام الأولي المزدوج في بورصتي سنغافورة والسعودية سيجعل "أولام الزراعية" أول شركة تدرج في البلدين وكذلك أول شركة من خارج مجلس التعاون الخليجي تدرج أسهمها في السعودية.

كما سيعزز الإدراج المزدوج مكانة جنوب شرق آسيا كمنطقة نشطة في عمليات الطرح العام الأولي على مستوى العالم. وهذه المنطقة هي الجزء الوحيد من منطقة آسيا والمحيط الهادي عدا اليابان التي شهدت نموا في الطروح العامة الأولية هذا العام، إذ زادت هذه العمليات 4.5% إلى 2.23 مليار دولار وفقا لبيانات "رفينيتيف".

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" أن بيع الأسهم سيعطي أيضا دفعة لنشاط الاكتتاب في سنغافورة الذي سجل 68.7 مليون دولار فحسب العام الماضي، دون احتساب عمليات الطرح العام الأولي لشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، مقارنة مع 1.94 مليار دولار في عام 2021.

وتأتي خطة إدراج وحدة "أولام" الزراعية بعد أن باعت مجموعة "أولام" التي تتخذ من سنغافورة مقرا حصة 35.4% في الوحدة العام الماضي مقابل 1.24 مليار دولار إلى الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وقالت "أولام" في وقت سابق إن الصفقة قدرت قيمة شركة أولام الزراعية عند 3.5 مليار دولار.

وإلى جانب "أولام" الزراعية تعتزم مجموعة أولام طرح وحدتها الأخرى، "أولام" للمكونات الغذائية في إطار عملية هيكلة للشركة أعلنت عنها قبل ثلاثة أعوام. وقال صني فيرجيزي الرئيس التنفيذي والمشارك في تأسيس مجموعة"أولام" في مؤتمر صحفي في يناير/ كانون الثاني إن هذا الإدراج سيتم بعد الطرح العام الأولي لأولام الزراعية.

و"أولام" واحدة من أكبر شركات تجارة السلع الأولية الزراعية في العالم.