عمومية "أماك" توافق على سياسة لتوزيع الأرباح لعامي 2023 و2024

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك" في اجتماعها الذي عقد الموافق 29 مايو 2023، على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إن الجمعية وافقت أيضا علي سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنتين القادمة 2023 و2024.

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كما وافقت الجمعية العامة لشركة "أماك"على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2023 والربع الأول من العام المالي 2024، وتحديد أتعابه.

تراجع صافي أرباح شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"بنسبة 21.39% في الربع الأول من 2023، إلى نحو 32.87 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 41.81 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت أرباح "أماك" بنسبة 52.86% في الربع الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 21.5 مليون ريال في الربع الرابع من 2022.