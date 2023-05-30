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الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو
إحدى حافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو"
سوق السعودية

"سابتكو" توقع عقد تشغيل شبكة للنقل العام مقابل 93 مليون ريال

لمدة 5 سنوات

دبي - العربية.نت
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وقعت الشركة السعودية للنقل الجماعي "سابتكو" عقد مشروع تشغيل بشركة النقل العام بالحافلات بحاضرة جازان (جازان – صبيا – أبو عريش) مع أمانة منطقة جازان.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" إنها وقعت العقد اليوم 30 مايو الجاري بقيمة 93 مليون ريال سعودي شاملاً ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

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وذكرت "سابتكو" أن مدة العقد 5 سنوات، وتوقعت أن يكون له أثر إيجابي على إيرادات الشركة اعتباراً من النصف الثاني 2023.

وسبق أن أعلنت "سابتكو" بتاريخ 18أبريل 2023، استلامها إشعارا بترسية مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بحاضرة جازان (جازان – صبيا – أبو عريش).

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