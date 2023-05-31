مجلس إدارة "الباحة للاستثمار" يوصي بتجزئة القيمة الاسمية للسهم إلى 10 هللات

أوصى مجلس إدارة شركة الباحة للاستثمار والتنمية للجمعية العامة غير العادية للشركة الصادرة بتاريخ 30 مايو 2023م بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10ريالات للسهم إلى عشر هللات للسهم مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن عدد أسهم الشركة بعد التجزئة سيصبح 2.97 مليار سهم بدلا من، 29.7 مليون سهم.

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وأشارت الشركة إلى الالتزام باستكمال ما يلزم من إجراءات ذات العلاقة، والإعلان عن أي تطورات في حينه.