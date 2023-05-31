"الأسمنت العربية" تعلن صدور حكم ابتدائي لصالحها ضد "إعمار المدينة الاقتصادية"

أعلنت شركة "الأسمنت العربية" عن صدور حكم قضائي ابتدائي لصالحها من المحكمة العامة بجدة ضد شركة "إعمار المدينة الاقتصادية".

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن المحكمة ألزمت شركة "إعمار المدينة الاقتصادية" بأن توفر ماقدره 4.57 مليون طن من الحجر الجيري الصالح لصناعة الأسمنت لصالح المدعية وتمكين المدعية شركة "الأسمنت العربية" من استلام الكمية -حالا- وفقا للاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 28 أبريل 2012م.

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وأوضحت أن مدة الاعتراض على الحكم الصادر عن طريق الاستئناف هي 30 يوما من تاريخ استلام صك الحكم، وفي حال لم يتقدم أحد الطرفين باعتراض خلال المدة المشار إليها فإن حقه في طلب الاستئناف يسقط ويكسب الحكم القطعية بناء على نظام المرافعات الشرعية.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أي أثر مالي على هذا الحكم القضائي، وستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية عن هذا الخصوص في حينه.