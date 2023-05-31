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صكوك

"بنك الجزيرة" يعتزم إصدار صكوك محلية بحد أقصى 5 مليارات ريال

البنك يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية

دبي - العربية.نت
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أعلن "بنك الجزيرة" عن عزمه تأسيس برنامج محلي لإصدار صكوك مقوّمة بالريال السعودي بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 5 مليارات ريال.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن القرار لغرض إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى (Tier 1) في مرحلة أو عدة مراحل أو إصدار واحد أو سلسلة إصدارات بموجب برنامج الصكوك من خلال طرح خاص في المملكة العربية السعودية.

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وأوضحت أنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

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وأضافت أن الطرح يهدف إلى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية.

وذكر أن طرح الصكوك يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وأشار البنك إلى أنه تم تعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية "الجزيرة كابيتال" كمنظم منفرد للتأسيس المقترح لبرنامج الصكوك والطرح المحتمل.

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