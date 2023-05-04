تراجع أرباح بنك الجزيرة 46% لـ204 ملايين ريال في الربع الأول

تراجعت أرباح بنك الجزيرة السعودي الفصلية 45.6% في الربع الأول من 2013، إلى 204 ملايين ريال، مقابل 374.9 مليون ريال في الربع الأول من 2022.

وعلى أساس فصلي، انخفضت الأرباح 16.3%، حيث كانت في الربع السابق 243.8 مليون ريال.

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وقال بنك الجزيرة إن صافي الدخل انخفض بنسبة 46% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 21%. ويعود الانخفاض في دخل العمليات لتراجع صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من تحويل العملات.

وانخفضت مصاريف العمليات بنسبة 6% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف الاستهلاك والاطفاء مقابل الارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها.

وتراجعت الأرباح على أساس فصلي بسبب انخفاض دخل العمليات بنسبة 5%، والذي يعود بشكل رئيسي لتراجع صافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي الدخل من تحويل العملات، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الاخرى و صافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 3% وهذا يعود بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى وصافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ومصاريف العمليات الأخرى. الانخفاض في صافي الدخل قابله انخفاض في المصروف المحمل للزكاة.