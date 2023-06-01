توقيع اتفاقية اندماج ملزمة بين "المتحدة للتأمين" و"عناية"

أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عبر مبادلة الأوراق المالية.

وبحسب بيان على "تداول السعودية" اليوم الخميس، فإن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ستقوم بإصدار 0.84 سهم عادي مقابل كل سهم مصدر في شركة عناية "معامل المبادلة" لصالح المساهمين المستحقين في شركة عناية (أي المساهمين الذين يمتلكون أسهما صادرة في شركة عناية كما في تاريخ نفاذ صفقة الاندماج) مقابل نقل أصول والتزامات شركة عناية إلى الشركة المتحدة للتأمين التعاوني ودون دفع أي مقابل نقدي.

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وأضافت أنه بذلك تنتقل بنفاذ صفقة الاندماج جميع حقوق والتزامات وأصول وعقود شركة عناية إلى الشركة الدامجة، وتعد الشركة الدامجة خلفًا لشركة عناية.

وذكرت أنه عملاً ببنود اتفاقية الاندماج، وفي حال إقرار صفقة الاندماج (بعد الموافقة عليها من كافة الجهات الحكومية المعنية والتصويت عليها من قبل الجمعيتين غير العاديتين لكل من الشركة المتحدة للتأمين التعاوني وشركة عناية وانقضاء فترة اعتراض الدائنين، والتي تكون لمدة أول خمسة عشر (15) يوماً من فترة الثلاثين (30) يوماً - كحد أدنى - السابقة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للتصويت لصالح إتمام الصفقة، أو من تاريخ تسوية أية اعتراضات مقدمة من قبل الدائنين (في حال تقديمها) - سوف تقوم الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بزيادة رأس مالها من خلال إصدار 19.260 مليون سهم عادي جديد بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين بناءً على معامل المبادلة.

وسوف يصل رأس مال الشركة المتحدة للتأمين التعاوني بعد الزيادة إلي 592.601 مليون ريال مقسم إلى 59.260 مليون سهم عادي وسيملك مساهمي شركة عناية 19.26 مليون سهم أي ما يمثل نسبة 32.50% من رأس المال بعد الزيادة، مع الإشارة الى أن الأسهم الجديدة سوف تصدر لصالح مساهمي شركة عناية المستحقين، على أن يتم إلغاء أسهم شركة عناية المدرجة على تداول إلحاقاً لذلك.

وستعلن الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن أي تطورات جوهرية تتعلق بصفقة الاندماج المقترحة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة. في غضون ذلك، تعتزم الشركة مواصلة أعمالها كالمعتاد حتى الانتهاء من صفقة الاندماج المقترحة.