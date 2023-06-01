اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
البنك السعودي الأول ساب سابقا
شعار البنك السعودي الأول
بنوك السعودية

مساهمو "ساب" يقرون تعديل الاسم إلى البنك السعودي الأول

البنك يطلق هويته الجديدة بمسمى (الأول – SAB)

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن البنك السعودي البريطاني – "ساب" عن موافقة المساهمين خلال الجمعية العامة غير العادية، على تعديل المادة الثانية من نظام الشركة الأساسي المتعلقة باسم الشركة ليصبح البنك السعودي الأول بدلاً من البنك السعودي البريطاني.

وبحسب بيان البنك على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإن المساهمين وافقوا على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال)، والمادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ(إصدار وطرح أدوات الدين).

مادة اعلانية

وكان البنك قد أعلن عن عزمه إطلاق هويته الجديدة من خلال علامته التجارية الجديدة بمسمى (الأول – SAB). وتغيير اسمه التجاري من "البنك السعودي البريطاني" إلى "البنك السعودي الأول".

وأوضح أن التعديل المقترح للاسم التجاري يخضع للحصول على الموافقات النظامية وموافقات المساهمين ذات العلاقة، بما في ذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيتم الإعلان عن أي تطور فيما يتعلق بذلك في حينه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين إيلون ماسك يلتقي وزير الخارجية الصيني لتهدئة الأجواء بين واشنطن وبكين
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط