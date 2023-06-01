"أنعام القابضة" تستحوذ على 69.3% من "المتحدة للأحبار" بـ38.8 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة"أنعام القابضة"، عن توقيع اتفاقية البيع والشراء (SPA) للاستحواذ على نسبة 69.33% من الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة والتي تمثل 100% من حصص شركة مجموعة المرجان القابضة المحدودة فى "المتحدة لإنتاج الأحبار".

وقالت "أنعام القابضة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن الصفقة بمقابل نقدي لكامل قيمتها، وتبلغ قيمة الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة 56 مليون ريال، وتبلغ قيمة الصفقه 38.8 مليون ريال.

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وسيتم تمويل الصفقة عن طريق الموارد الذاتية للشركة.

وتقوم الشركة المتحدة لإنتاج الأحبار المحدودة بتصنيع وتسويق الأحبار الصناعية بمختلف أنواعها بطاقة إنتاجية للمصنع تبلغ 8,620 طنًا سنويًا. وبلغ متوسط إجمالي الأصول للشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية 79.7 مليون ريال. وبلغ متوسط الإيرادات خلال السنوات الثلاثة الماضية 94.8 مليون ريال. وبلغ متوسط صافي الربح خلال السنوات الثلاثة الماضية 6.2 مليون ريال.

ويأتي توقيع الاتفاقية تماشياً مع سياسة التوسع الاستراتيجي لمجموعة أنعام الدولية القابضة ، والتي تهدف إلى دعم خطط الشركه التوسعية بالدخول في قطاعات جديدة.