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هاتف سامسونغ (istock)
هاتف سامسونغ (istock)
اقتصاد مصر

"سامسونغ" تعتزم إنشاء مصنع جديد في مصر

يقام المصنع على مساحة 6 آلاف متر مربع ويوفر 1400 فرصة عمل

دبي - العربية.نت
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اتفق وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، الدكتور عمرو طلعت، مع رئيس مجلس إدارة سامسونغ للإلكترونيات- مصر جون سو جونج، على إقامة مصنع لشركة سامسونغ لتغطية متطلبات عملاء الشركة في مصر على مساحة 6 آلاف متر مربع بمحافظة بني سويف.

وبحسب بيان لوزارة الاتصالات المصرية، اليوم الجمعة، فإن المصنع الجديد يوفر نحو 1400 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة المصرية لا سيما في صعيد مصر.

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ومن المخطط أن يتم البدء في إنشاء المصنع بالربع الأخير من هذا العام. حيث سيتم من خلاله إنتاج الإصدارات الحديثة لأجهزة المحمول التى تصنعها شركة سامسونغ بأيدي مصرية وتكنولوجيا عالمية، علاوة على نقل التكنولوجيا والمعرفة التقنية للسوق المصرية والتى بدورها تؤكد توطين صناعة المحمول في السوق المصرية.

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من جانبه، قال وزير الاتصالات المصري، إن إنشاء المصنع الجديد لشركة سامسونغ في بني سويف يأتى استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع شركة سامسونغ العالمية والتى أثمرت عن تصنيع التابلت التعليمي بمصر.

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