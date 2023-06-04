اتفاقية بين "موانئ أبوظبي" و"كريستال أوفشور" لمدة 25 عاماً

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية لمدة 25 عاماً مع شركة "كريستال أوفشور"، تتعلق بخدمات الصيانة وإصلاح منصات الحفر، والسفن، ومنصات تخزين النفطة العائمة.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة "كريستال أوفشور" والتي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، في ميناء خليفة على مساحة 20.000 متر مربع، بالإضافة إلى جزء من جدار الرصيف المرتبط بأعمال الشركة في الميناء لإنشاء المكاتب وورش الإصلاح والصيانة، بما يمكنها من تقديم خدمات متطورة لصيانة وتجديد منصات الحفر والسفن ووسائل الدعم البحري.

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وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي، سيف المزروعي: إن الخطوة تمثل إضافة قيّمة للمتعاملين في الميناء، وتوسع من نطاق الخدمات المتعددة التي يقدمها الميناء لشريحة واسعة من العاملين في القطاع البحري، وفق ما نشرته "البيان".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "كريستال أوفشور" سوغيت سيخاران، إن الاتفاقية تمكن مجموعته من تقديم الخدمات لقطاعي النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز التكامل في تبادل الخبرات.

وستقدم الورشة البحرية الجديدة في ميناء خليفة خدمات الصيانة والإصلاح لكل من منصات الحفر، والأصول البحرية الأخرى، والسفن العاملة في المياه العميقة، مثل الوحدات الطافية لتخزين وتفريغ النفط، وكذلك منصات الحفر شبه الغاطسة.