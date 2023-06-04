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المعمر لأنظمة المعلومات مناسبة
المعمر لأنظمة المعلومات
سوق السعودية

ترسية مشروع بقيمة 29.9 مليون ريال من " الطيران المدني" السعودية على "إم آي إس"

يوم 25 يونيو الجاري تاريخ متوقع لإبرام العقد

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) عن ترسية مشروع تجديد اتفاقية رخص برامج حاسب آلي وخدمات الدعم الفني 2023م مع الهيئة العامة للطيران المدني بقيمة 29.88 مليون ريال سعودي (شاملة ضريبة القيمة المضافة).

وقالت الشركة في بيان لـ" تداول السعودية" اليوم الأحد، إن التاريخ المتوقع لإبرام العقد يوم 25 يونيو 2023.

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وعلى جانب آخر، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات ( إم أي إس ) عن قرر مجلس إدارة الشركة بتاريخ 01 يونيو 2023م بتعيين شركة الراجحي المالية كصانع سوق لأسهم شركة المعمر لأنظمة المعلومات لمدة 12 شهرا من تاريخ سريان الاتفاقية مما يدعم السيولة في تداولات السهم، كما يخضع هذا القرار إلى موافقة الجهات المختصة.

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