ارتفاع إيرادات "الموانئ العراقية" إلى 800 مليار دينار في 2022

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع إيراداتها إلى 800 مليار دينار بنهاية عام 2022.

وسجلت إيرادات الشركة 600 مليار دينار خلال عام 2021، بزيادة قيمتها 100 مليار دينار عن عام 2020 والذي بلغت خلاله 500 مليار دينار، وفقا لتصريحات مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي لوكالة الأنباء العراقية.

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وأشار الفرطوسي إلى زيادة قيمتها 200 مليار في إيرادات عام 2022 لتكون 800 مليار دينار، مشيراً إلى أنه "خلال عام 2023 سنرتقي لأكثر من ذلك، ونطمح لتحقيق إيرادات تصل إلى تريليون دينار".