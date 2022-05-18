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سومو العراقية تبرم اتفاقاً مع السكك الحديدية لنقل زيت الوقود للموانئ الجنوبية

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حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
حقل غرب القرنة 1 النفطي جنوب العراق
اقتصاد العراق

سومو العراقية تبرم اتفاقاً مع السكك الحديدية لنقل زيت الوقود للموانئ الجنوبية

الاتفاقية تأتي في إطار جهود تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في نقل المنتجات النفطية

بغداد - رويترز

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قالت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم الأربعاء، إنها اتفقت مع الشركة العامة لسكك حديد العراق التي تديرها الدولة على نقل منتجات زيت الوقود من مصافي الصمود ومصفاة الدورة إلى الموانئ الجنوبية.

وأضافت سومو أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود تعزيز مشاركة الشركات الوطنية في نقل المنتجات النفطية وتقليل الاكتظاظ والزحام المروري على الطرق البرية وزيادة الكميات المنقولة لأغراض التصدير عبر الناقلات التي تعمل كخزانات عائمة عند منطقة المخطاف في المياه العراقية.

ومطلع الأسبوع، قال ممثل العراق بمنظمة أوبك محمد سعدون، إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج النفط بالبلاد إلى 4.5 مليون برميل يوميا بدءا من يونيو/ حزيران.

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وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.

وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم 11 مايو، أن العراق أنتج 4.43 مليون برميل يوميا من النفط الخام في أبريل/نيسان، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر.

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