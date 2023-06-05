تغطية اكتتاب الأفراد في طرح "المرابحة المرنة" 551%

أعلنت شركة البلاد المالية بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لشركة المرابحة المرنة للتمويل عن إتمام عملية الطرح لفئة المستثمرين الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 2.05% على أساس تناسبي.

مادة اعلانية

طرحت الشركة نحو 21.43 مليون سهم تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة بعد زيادة رأس مالها، وتم تخصيص 90% من أسهم الطرح للجهات المشاركة و10% من أسهم الطرح للمستثمرين الأفراد.

وكانت فترة الاكتتاب لشريحة المستثمرين الأفراد قد بدأت في يوم الأحد 28 مايو 2023، وانتهت يوم الاثنين 29 مايو 2023، وتم الاكتتاب في كامل الأسهم المخصصة لشريحة المستثمرين الأفراد والبالغة نحو 2.14 مليون سهم طرح تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح من قبل المكتتبين من فئة المستثمرين الأفراد بسعر الطرح النهائي وهو 14.60 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 194,003 فرد، بقيمة إجمالية للطلبات نحو 172.4 مليون ريال، بنسبة تغطية 551%.

وسيتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه 14 يونيو 2023.