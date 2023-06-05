"أرامكو" تجمع 13 مليون ريال من بيع كسور الأسهم لصالح المساهمين المستحقين

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن توزيع عوائد عملية بيع كسور الأسهم للمساهمين المستحقين الناتجة عن إصدار الشركة لسهم منحة واحد لكل عشرة أسهم مملوكة من المساهمين، وفق موافقة الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المنعقدة يوم الاثنين الموافق 8 مايو 2023.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها انتهت من عملية بيع كسور الأسهم يوم 11 مايو الماضي، وبلغ عدد الأسهم المباعة والناتجة عن تجميع كسور الأسهم 387.85 ألف سهم، وسجل المبلغ العائد منها نحو 13 مليون ريال، وسجل متوسط سعر البيع لكل سهم 33.5 ريال.

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وأشارت إلى إيداع مبالغ بيع كسور الأسهم في الحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين المستحقين بتاريخ اليوم 5 يونيو 2023.