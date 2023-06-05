"الأهلي الكويتي" يعدل عن صفقة استحواذ مقترحة مع بنك الخليج

أعلن البنك الأهلي الكويتي، اليوم الاثنين، في بيان على موقع بورصة الكويت أنه اتفق مع بنك الخليج على العدول عن مشروع الاستحواذ المقترح سابقا.

وأعلن البنكان الكويتيان في 2022 أنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

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وكان من المفترض أن يبدأ البنك الأهلي في يونيو/حزيران الفحص النافي للجهالة بشأن تعاون مشترك وصفقة استحواذ محتملة مع بنك الخليج الكويتي، مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تأسس البنك الأهلي الكويتي في 1967، وأُدرج في بورصة الكويت في 1984، ويبلغ رأسماله المدفوع 178.5 مليون دينار، بينما تأسس بنك الخليج في 1960، وأُدرج في بورصة الكويت في 1984، ويبلغ رأسماله المدفوع 320 مليون دينار.

وفي 27 أبريل/نيسان الماضي أعلن البنك الأهلي الكويتي، قبول استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة جورجس ريتشاني دون ذكر تفاصيل.