"المتطورة" تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية عن عام 2022
بواقع 0.5 ريال لكل سهم
وافقت الجميعة العامة العادية للشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" في اجتماعها الذي عقد أمس الأحد 4 يونيو 2023، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن إجمالي مبلغ التوزيع 30 مليون ريال بواقع 0.5 ريال لكل سهم، وذلك لعدد (60) مليون سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 يونيو 2023.
ووافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022، وأقرت تعيين مراجع حسابات الشركة إبراهيم أحمد البسام وشركائه من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2023م والربع الأول من العام المالي 2024م وتحديد أتعابه.
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