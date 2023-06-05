"بحر العرب" توافق على زيادة رأس مال شركة تابعة إلى 15 مليون ريال

وافق مجلس إدارة شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات بالتمرير على طلب إحدى شركاتها التابعة (شركة بحر العرب المالية) برفع رأس مالها الشركة من 5 ملايين ريال إلى 15 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إن زيادة رأس المال ستتم عن طريق رسملة مصروفات التأسيس وتغطية ما تبقى من رأس المال من موارد شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات وذلك لدعم مركزها المالي.

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وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الشركة الاستراتيجي لبدء في نشاط المدفوعات الرقمية حيث إن الشركة التابعة أنهت جميع متطلبات التأسيس والحصول على الرخصة النهائية من البنك المركزي السعودي، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي لاحقاً.