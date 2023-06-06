"نيوم" تبرم عقوداً بـ21 مليار ريال ضمن مشاريع توسعة مجتمعاتها السكنية

أعلنت شركة نيوم السعودية عن إتمام العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية.

وتبلغ قيمة الاتفاقية أكثر من 21 مليار ريال، مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

مادة اعلانية

وتتضمن اتفاقيات "نيوم" إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين.

وقالت "نيوم" إنها أتمت العقود مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجتمعاتها السكنية، وهو مشروع للبنية التحتية الاجتماعية يهدف إلى استيعاب القوى العاملة المتزايدة في "نيوم".

وذكرت "نيو" ، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقية تشمل إنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف ساكن من العاملين في مشاريع نيوم المختلفة مع نهاية المرحلة الأولى، إذ يتم بناؤها بشكل مستدام كوحدات معيارية يمكن إعادة استخدامها لمهام أخرى، مبينة أن المجمعات الجديدة ستقدم مختلف الخدمات الأساسية، مثل عيادات الرعاية الصحية ومحطات الإطفاء، إضافة إلى العديد من المرافق الترفيهية.

وأضافت أن قائمة الشركات الفائزة بعقود المرحلة الأولى تضم عدداً من الشركات الوطنية الرائدة في المملكة، منها: شركة الفنار العالمية للتطوير، وشركة المطلق للاستثمار العقاري (AREIC)، وشركة نسما القابضة، فيما تشارك شركة تماسك القابضة في المشروع من خلال شريكين، هما: شركة مجموعة المجال العربي، والشركة العربية السعودية للتجارة والإنشاء (ساتكو).

وأشارت نيوم إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة "نيوم"، هو جذب المزيد من المستثمرين ليساهموا في تحقيق رؤية نيوم من خلال الإشراف على أصولها التجارية وإدارتها، ويمثل هذا الاستثمار الضخم مؤشراً آخر على حجم المشروع وأهميته بالنسبة للمملكة العربية السعودية، وآثاره الإيجابية في المنطقة، ما يعزز تنافسية الشركات المحلية، والاستخدام الأمثل للحلول المستدامة، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل محلياً.

وأكدت "نيوم"، أن المجمعات السكنية المؤقتة للعاملين تشكل خطوة مهمة لتحقيق أهداف نيوم وإنجاز مشاريعها خلال الفترة الزمنية المعلنة؛ في وقت تشهد المشاريع الرئيسة المتسارعة، مثل "ذا لاين"، و"تروجينا"، و"أوكساچون"، وجزيرة "سندالة"، ومشاريع البنية التحتية القائمة، تطورات سريعة ومتلاحقة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، نظمي النصر، إن "نيوم" اختارت عدداً من الشركات في المملكة العربية السعودية لتكون شريكة لها في تطوير وتشغيل المجمعات السكنية المؤقتة، وفق أحدث المواصفات العالمية من ناحية الخدمات والبنية التحتية.

وأكد النصر، أن هذه الشراكات الجديدة تعد محطة مهمة في مسيرة "نيوم"، ودليلاً على قدرات فريقنا وشركائنا الممولين، الذين استطاعوا تحقيق الإغلاق المالي للمشروع في فترة وجيزة وبقيمة مالية استثنائية.

ومن المتوقع طرح المرحلة الثانية من مشروع المجمعات السكنية المؤقتة للترسية خلال الأشهر المقبلة، مع الحرص على إعداد قائمة بالشركات المؤهلة مسبقاً، وتقييم مدى اهتمام المستثمرين المُحتملين للفوز بمشاريع المرحلة الجديدة، وسيغطي نطاق هذه الاتفاقيات عناصر التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة للمجمعات السكنية.