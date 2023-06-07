"أمانة للتأمين" تمدد تكليف العضو المنتدب 6 أشهر
حتي 6 ديسمبر 2023
أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن تمديد تكليف رشيد أبي نادر في منصب العضو المنتدب في الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ 6 يوينو 2023 حتى تاريخ 6 ديسمبر 2023.
وقالت الشركة إن أبي نادر حاصل على دبلوم من معهد التأمين الوطني ENAss Paris - القسم الأجنبي (درجة الماجستير) في مجال علوم التأمين، كما حصل على درجتي ماجستير في إدارة الأعمال (MBA) في مجال إدارة الأعمال من ESCP Paris و ESA Business School في بيروت.
وحصل رشيد أبي نادر أيضًا على دبلوم الدراسات العليا في مجال الأعمال الرقمية من كلية كولومبيا للأعمال ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأميركية، لديه خبرة في مجالات التطوير الاستراتيجي لخطط الأعمال وتنفيذها وتطوير برامج التأمين التسويق وإدارة مخاطر التأمين المصرفي وتحويل الشركات والخدمات والأعمال الرقمية.